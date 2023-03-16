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窮瘋了！三女設局搶一男失敗 恐蹲7年牢

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園潘姓、吳姓和李姓三名妙齡女子因缺錢花用，竟仗著人數優勢行搶夜班計程車司機，結果未料對方頑強抵抗，後來不但沒搜刮到現金，還失風被逮，被桃園地檢署起訴結夥3人以上強盜罪，恐面臨7年以上牢獄。

檢警調查，潘女三人年約25歲，有毒品前科，因缺錢花用，於是合謀搶劫計程車司機。去年10月12日凌晨，吳女在中壢火車站選定目標，佯稱要到桃園區公園路找朋友，屆時將有朋友幫付車資，而潘女和李女則開車尾隨吳女搭乘車輛，待抵達目的地後，潘女佯裝朋友接近計程車噴辣椒水行搶，李女負責把風接應。

計程車司機以為潘女是幫吳女付車資的朋友，未多加防備，結果被潘女噴辣椒水導致眼睛灼熱難受無法抗拒，只能任由潘、吳2女搜刮，幸最後只被搶走手機和2張加油卡，且財務事後均被警方尋回。

偵訊時，潘女等人坦承犯行，不諱言動機就是缺錢花用，但因為怕被追查，搶來的手機不敢，加油卡也限指定車輛才能用，等於一毛錢都沒搶到；檢方認為潘女等人是共同謀議行搶，且有明確分工，認定3人涉犯結夥3人以上強盜罪，全案今天偵結起訴。

桃園3名女子因缺錢花用，預謀後持辣椒水搶劫計程車，但並未得手任何現金，3小時落網。記者楊湛華／翻攝
桃園3名女子因缺錢花用，預謀後持辣椒水搶劫計程車，但並未得手任何現金，3小時落網。記者楊湛華／翻攝

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