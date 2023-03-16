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雲彰檢警掃黑遠赴桃園 武警當街追捕壓制毒犯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

彰化縣警察局刑警大隊掃黑專責隊最近偵辦中部地區毒品案，發現在桃園地區活動的天道盟正義會及黑人家族幫派成員，涉嫌販賣毒品牟利，即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，前天遠赴桃園在頭一舉追捕該販毒組織成員王嫌等5 人並起出毒品和具殺傷力空氣槍，訊後分別被羈押、發監執行、交保及請回。

雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮彰化縣刑大第四隊、溪湖分局偵查隊、海巡署偵防分署雲林查緝隊組成專案小組，遠赴桃園市楊梅區、平鎮區、蘆竹區執行拘提、搜索，警方跟監多時，見時機成熟，會同霹靂武警在犯嫌住處附近，一路追捕，緝獲王男（37歲）、劉男（32歲）、徐男（32歲）、李男（42歲）、涂男（33歲）等人。並起出非制式手槍及具殺傷力空氣手槍、「金剛」(梅片)毒品、安非他命、大麻等，

檢察官訊後，認為王男、劉男、李男、涂男均涉有毒品危害防制條例，向雲林地方法院聲請羈押，劉男、涂男裁定羈押禁見，王男10萬元交保，李男另案發監執行，徐男請回。

警方當追捕壓制一舉逮捕五名涉毒男子。圖／雲林地檢署提供
警方當追捕壓制一舉逮捕五名涉毒男子。圖／雲林地檢署提供
警方當追捕壓制一舉逮捕五名涉毒男子。圖／雲林地檢署提供
警方當追捕壓制一舉逮捕五名涉毒男子。圖／雲林地檢署提供
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