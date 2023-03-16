雲彰檢警掃黑遠赴桃園 武警當街追捕壓制毒犯
彰化縣警察局刑警大隊掃黑專責隊最近偵辦中部地區毒品案，發現在桃園地區活動的天道盟正義會及黑人家族幫派成員，涉嫌販賣毒品牟利，即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，前天遠赴桃園在頭一舉追捕該販毒組織成員王嫌等5 人並起出毒品和具殺傷力空氣槍，訊後分別被羈押、發監執行、交保及請回。
雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮彰化縣刑大第四隊、溪湖分局偵查隊、海巡署偵防分署雲林查緝隊組成專案小組，遠赴桃園市楊梅區、平鎮區、蘆竹區執行拘提、搜索，警方跟監多時，見時機成熟，會同霹靂武警在犯嫌住處附近，一路追捕，緝獲王男（37歲）、劉男（32歲）、徐男（32歲）、李男（42歲）、涂男（33歲）等人。並起出非制式手槍及具殺傷力空氣手槍、「金剛」(梅片)毒品、安非他命、大麻等，
檢察官訊後，認為王男、劉男、李男、涂男均涉有毒品危害防制條例，向雲林地方法院聲請羈押，劉男、涂男裁定羈押禁見，王男10萬元交保，李男另案發監執行，徐男請回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言