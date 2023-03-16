影／空運5千萬海洛英藏手提袋闖關 泰籍移工遭逮

財政部關務署台北關與航警局安檢大隊執行快遞貨物X光儀檢時，發現一件以紡織品名義申報進口的包裹X光影像可疑，開箱查驗後發現包裹內的多件民族風手提袋內層皆夾藏第一級毒品海洛英，毛重約12.5公斤，市價約5000萬元。航警局刑警大隊循線逮回涉案的潘姓泰籍移工，並依違反毒品危害防制條例移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

航警局表示，航警局安檢大隊與海關於111年11月間執行進口貨物檢查時，發現一件來自泰國的快遞貨物X光顯像有異，開箱查驗後發現包裹內多件民族風手提袋夾藏毒品海洛英，毛重約12.5公斤，意圖蒙混闖關，航警局隨即與嘉義市政府警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局朴子分局共組專案小組，並報請台灣桃園地方檢察署范玟茵檢察官指揮偵辦。

專案小組清查貨物資料後隨即佈線並鎖定一名在嘉義工作的潘姓泰籍移工，遂前往埋伏監控，並成功將潘姓犯嫌逮捕歸案。潘嫌到案一直向警方喊冤，表示自己並沒有走私毒品，經專案小組突破心防後，潘嫌才坦承是為了賺取手續費才幫忙取貨，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

據了解，這批海洛英的純度很高，所以價格約為5千萬；落網的潘姓移工來台工作近2年，受境外友人委託幫忙領取夾藏海洛英的包裹，雖有領取酬勞但金額僅萬元上下，因收取包裹前已知內容物為毒品海洛英，所以領取包裹前觀察多時，確認沒有警方埋伏才出面取貨，但仍遭警方逮捕。

航警局表示，扣案毒品數量龐大，嚴重危害國人健康及社會治安，所幸毒品及時攔阻於國境線上，充分展現政府緝毒無假期及對毒品宣戰的決心，本局亦將賡續加強邊境毒品查緝工作，使不法集團無可趁之機。航警局同時也呼籲，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，民眾切莫受販毒集團利誘而蹈觸法網，遺憾終生。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885