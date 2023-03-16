海關攜手海巡查獲走私龍蝦3433箱、裁罰金近億元 創馬祖史上最高

發生在去年9月至11月間海洋委員會海巡署金馬澎分署第10岸巡隊查獲私運出口龍蝦共3433箱，淨重高達5萬8706公斤，財政部關務署表示，該案經移送基隆關裁處共新台幣9861萬餘元，為馬祖地區史上最高裁罰金額。對此，民進黨連江縣黨部主委李問也在臉書發文，肯定相關單位打擊不法特權集團，期待連江縣政府應積極補漏洞，制訂出有效管理的辦法。

根據關務署新聞稿指出，自中國大陸禁止澳大利亞龍蝦進口後，部分人士因利之所趨，鋌而走險，於去年9月至11月間，未經向海關申報，自馬祖私運活龍蝦出口至中國大陸高達33航次。

為防堵走私不法，海關與海巡緊密合作，經過長達數月鍥而不捨的蒐證、分析及判讀資料，於今年3月8日完備證據，由基隆關於3月10日全數裁處完成，彰顯政府執法決心。

關務署強調將與海巡署持續合作，打擊不法遏止走私歪風，他們也強調，船舶載運貨物，有規避檢查、偷漏關稅或逃避管制，未經向海關申報，逕自運輸貨物進、出國境，即構成海關緝私條例第3條「私運貨物進、出口」，依該條例第36條第1、3項規定，最高可處貨價3倍之罰鍰，並將私運貨物一併沒入。

對於這起裁罰，李問表示，這起案件近億元的罰金，破了馬祖的紀錄，成為有史以來最高的裁罰金額，回顧今年初，他和洪申翰立委開記者會，粗估馬祖這批58噸的龍蝦，走私收入約2億元，可見龍蝦這類高單價海鮮，走私利潤的龐大。他表達，全力支持政府的執法，面對違法情事，政府就應該確實執法、裁罰。