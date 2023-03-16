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持續擴檢掃蕩不法 北市中山警7天逮60人
台北市警方持續擴檢掃蕩，壓制黑幫氣焰，中山分局昨晚結合第三方警政單位稽查黑幫經營或依附的飲酒行業場所，特別針對林森北路、錦州街周遭執行區域封鎖性臨檢。
警方表示，中山分局昨結合市政府商業處、衛生局、建管處實施聯合稽查，藉以阻斷黑幫圍事、依附行業的經濟來源，並重點針對林森北路、錦州街周遭實施區塊封鎖性臨檢，派遣特勤警力強勢盤檢，打擊不法、壓制黑幫氣焰。
警方統計，中山分局自3月9日至今，共動員500餘名警力，臨檢處所66處，查獲毒品案20件20人、通緝案12件11人、各類刑案26件31人，共計逮捕60人。
警方強調，絕不姑息黑幫，嚴正警告黑幫犯罪組織，警方對於任何危害社會治安的行為，必將強力掃蕩肅清，擴檢掃蕩仍將持續。
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