臥室變成大麻毒園！ 雲林男子專業培育大麻販售 警查扣487株

雲林縣麥寮鄉吳姓男子異想天開，想大發「毒財」，除在自家栽種大麻，還在台西和麥寮承租倉庫、空屋作闢為大麻園，雲林檢警昨天一舉查獲，起出487株大麻，以及相關栽培、乾燥照明設備，相當專業，檢察官訊問後，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署接獲情資指台西和麥寮地區最近有人專業培育大麻，檢察官林欣儀指揮彰化溪湖分局、雲林台西分局、嘉義市刑警大隊共同偵辦吳姓男子栽種、製造並販賣大麻案件，經2個月密集埋伏、跟監，昨天攻堅拘提、搜索，緝獲吳男並於其租屋處查扣大麻植株487株及相關設備。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，33歲吳男除了在住家栽種大麻，自111年10月間分別在雲林縣台西鄉承租倉庫及麥寮鄉空屋進行大量培植大麻，且還製造大麻販售圖利。至於是否已有流入市面，還在追查釐清中。

「臥室變毒園！」辦案人員進入吳男租屋處大感驚訝，一間不起眼的老房屋，被闢為適合大麻花生長的溫室環境，為養出好大麻，吳男每天與毒為伍，除了睡覺吃飯，其餘時間都用來專心照顧大麻園。

屋內除有設備齊全的大麻園，也堆滿育苗盆、培養土，還有不少大麻種子，培育場還有完善的照明設備，十分完善。吳男說，他定時灌溉、施肥，等大麻長大成熟後再收成，採收後將大麻花葉製造成可供人施用的「大麻製品」，同時也用研磨器磨成粉末捲成大麻香菸、大麻碇等物販售。