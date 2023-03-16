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影／打女人被爆料「他是通緝犯！」 路人協助新北警壓制6條通

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區某超商店員今天打110報案：有女客人說旁邊的男人打她，而且是通緝犯，請求幫忙報警。員警趕抵，識破歐姓男子謊報身分，而且共有6條通緝。歐男奮力掙脫衝向店外，路人見義勇為協助2名警員壓制逮捕。

據了解，37歲歐男今天清晨5時許，與39歲陳姓女子一起進入五股區自強路某超商，因細故發生爭執，陳女趁隙請店員幫忙報警之後，便躲進廁所。

蘆洲警分局德音派出所警員蔡承軒、藍博正迅速趕抵，識破歐姓男子謊報身分，進而查出他分別被台中、新北、士林地檢署和地方法院，共發布3條毒品、以及傷害、槍砲、過失傷害各1條，總共6條通緝。

歐男假裝配合，自稱工人，原籍台中，目前住在新北市新莊區，說著說著突然拔腿就跑，2名警員將他撲倒，他還是頑強抵抗奮力掙脫。剛好有民眾騎機車經過，目睹警察一路與歐男從店內扭打到街上，連忙停車協助壓制逮捕。

支援警網趕抵將他押回派出所，因造成員警受傷，警詢後將歐男依妨害公務罪嫌、通緝案件移送新北地檢署。

警方識破歐姓男子謊報身分，且有６條通緝，他趁隙想逃，被撲倒在地仍頑強抵抗奮力掙脫。記者林昭彰／翻攝
警方識破歐姓男子謊報身分，且有６條通緝，他趁隙想逃，被撲倒在地仍頑強抵抗奮力掙脫。記者林昭彰／翻攝
路過的機車騎士目睹警察一路與歐男從店內扭打到馬路中央，連忙停車協助壓制逮捕，後方車輛紛紛停下等候。記者林昭彰／翻攝
路過的機車騎士目睹警察一路與歐男從店內扭打到馬路中央，連忙停車協助壓制逮捕，後方車輛紛紛停下等候。記者林昭彰／翻攝
警方識破歐姓男子謊報身分，且有６條通緝。記者林昭彰／翻攝
警方識破歐姓男子謊報身分，且有６條通緝。記者林昭彰／翻攝

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