黑幫囂張辦春酒、士林警靖城掃黑臨檢 7天抓43人

黑幫近期高調舉辦春酒，造成社會觀感不佳，警方近期實施靖城掃黑勤務，士林分局依轄區特性，高強度威力掃蕩臨檢，包含當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等黑幫據點、圍事、依附行業及易出入場所，7天共逮43人依法送辦。

士林分局指出，3月9日至15日止，已動員343名警力，針對幫派組織賴以維生之行業處所臨檢、攔查，包含當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等處，更結合市府第三方警政強力查緝、務必斷絕金流，徹底瓦解犯罪結構。

士林分局統計，靖城專案期間查緝毒品案6件6人、詐欺電信機房5件14人、車手2件2人及通緝犯6件6人，其它刑案15件15人，共計43人。

警方指出，芝山岩派出所逮獲領取投資詐欺贓款110萬元的黃姓男子，天母派出所也查獲ATM熱點提領張姓車手，2人均依詐欺罪現行犯送辦；毒品案件查獲6人，正持續追出上游不法惡徒。