快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑幫囂張辦春酒、士林警靖城掃黑臨檢 7天抓43人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

黑幫近期高調舉辦春酒，造成社會觀感不佳，警方近期實施靖城掃黑勤務，士林分局依轄區特性，高強度威力掃蕩臨檢，包含當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等黑幫據點、圍事、依附行業及易出入場所，7天共逮43人依法送辦。

士林分局指出，3月9日至15日止，已動員343名警力，針對幫派組織賴以維生之行業處所臨檢、攔查，包含當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等處，更結合市府第三方警政強力查緝、務必斷絕金流，徹底瓦解犯罪結構。

士林分局統計，靖城專案期間查緝毒品案6件6人、詐欺電信機房5件14人、車手2件2人及通緝犯6件6人，其它刑案15件15人，共計43人。

警方指出，芝山岩派出所逮獲領取投資詐欺贓款110萬元的黃姓男子，天母派出所也查獲ATM熱點提領張姓車手，2人均依詐欺罪現行犯送辦；毒品案件查獲6人，正持續追出上游不法惡徒。

士林分局長黃水願強調，將持續強化「清源2.0」、「社區警政再出發」及「第三方警政」等工作，挖掘轄內幫派分子經營及出入之營業場所，營業場所涉行政違規將移請市政府相關局處裁處，徹底斬斷幫派金源，絕不容許幫派壯大及惡徒危害社會治安。

芝山岩派出所破獲詐欺案，查扣110萬元贓款。記者蕭雅娟／翻攝
芝山岩派出所破獲詐欺案，查扣110萬元贓款。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方臨檢中古車行。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方臨檢中古車行。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方臨檢當舖。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方臨檢當舖。記者蕭雅娟／翻攝

延伸閱讀

黑幫高調春酒惹怒 北市警持續擴檢壓制黑幫

北市警威力掃黑4天查獲51通緝犯 黑幫又2團取消宴會

黑幫高調辦春酒！新北警大掃黑 逮29通緝犯還有1把槍

影／竹市警強力掃黑 汽旅查獲通緝犯毒蟲與毒品

相關新聞

影／打女人被爆料「他是通緝犯！」 路人協助新北警壓制6條通

新北市五股區某超商店員今天打110報案：有女客人說旁邊的男人打她，而且是通緝犯，請求幫忙報警。員警趕抵，識破歐姓男子謊報...

黑幫囂張辦春酒、士林警靖城掃黑臨檢 7天抓43人

黑幫近期高調舉辦春酒，造成社會觀感不佳，警方近期實施靖城掃黑勤務，士林分局依轄區特性，高強度威力掃蕩臨檢，包含當鋪、中古...

影／電子遊藝場賭贏代幣換現金 基警抄店查扣賭資57萬多元

基隆市檢警查獲信義區東明路一家電子遊藝場，徐姓幹部等7人涉嫌讓賭客將贏來的代幣兌換現金。警方持搜索票及拘票逮捕7人，查扣...

毒男打管後吃蝦瞬間暴斃 好友嚇傻丟包消防隊...涉棄屍判無罪

彰化卓姓男子載鄭姓友人去買針頭，見鄭注射海洛因後吃蝦時突暴斃，驚慌下將他丟包消防分隊門前。檢方起訴卓棄屍、幫助施用毒品罪...

桃警出手壓制 竹聯忠堂、太陽聯盟取消八德、楊梅餐會

黑道幫派日前在台北舉辦春酒宴會，場面浩大引起警方關注。外傳竹聯幫忠堂3月26日原本要在桃園市八德某餐廳席開60桌，天道盟...

索討保護費遭嗆 台南男連2天狂開槍還丟震撼彈

28歲蘇姓男子向台南某PUB索討3萬元保護費不成，去年9月26日前往充當和事佬的楊姓男子住處，朝對方轎車連開9槍後，28...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦