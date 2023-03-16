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影／電子遊藝場賭贏代幣換現金 基警抄店查扣賭資57萬多元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市檢警查獲信義區東明路一家電子遊藝場，徐姓幹部等7人涉嫌讓賭客將贏來的代幣兌換現金。警方持搜索票及拘票逮捕7人，查扣機台和賭資57萬元，偵詢後將徐男等7人依賭博罪嫌送辦。

基隆警二分局今天表示，偵查隊一個月前接獲線報，位在東明路的一家電子遊藝場涉嫌以合法掩護非法，讓賭客可以將贏到的代幣，透過業者僱用，俗稱老鼠仔的員工兌換成現金。分局專案小組埋伏蒐證，取得具體事證後，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

警二分局會同市警局督察科、刑事警察大隊及少年隊等數十名警力，14日持搜索票及拘票前往查緝，當場查獲4名員工、3名兌換現金人員和22名賭客，查扣152台賭博性遊戲機台及賭資57萬多元。

警方說，賭博性電子遊戲機易使人沉迷，衍生社會問題，影響治安，除將全案移送法辦，另報請市政府裁罰業者，建議撤照。

基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局在東明路查獲一家電子遊藝場涉嫌賭博，查扣機台和賭資，偵詢後將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝

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