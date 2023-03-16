毒男打管後吃蝦瞬間暴斃 好友嚇傻丟包消防隊...涉棄屍判無罪

彰化卓姓男子載鄭姓友人去買針頭，見鄭注射海洛因後吃蝦時突暴斃，驚慌下將他丟包消防分隊門前。檢方起訴卓棄屍、幫助施用毒品罪嫌，但法院一、二審都認為，卓見鄭倒下有實施急救，就算行為不「完美」有道德瑕疵，仍難認當下已知鄭死亡，依毒品罪判他2月，棄屍部分無罪，可上訴。

檢方起訴指出，卓男2021年12月11日晚上11點開車載鄭男外出，因鄭要求買注射海洛因用針頭，卓就開到田中鎮公所附近的自動販賣機，以此幫助鄭購入針頭，因卓拒絕鄭直接在他車上注射，就先載他回姨丈家。

未料鄭男12日凌晨注射海洛因不久，又吃了鄭從廚房拿出的蝦子及先前服用的抗精神藥物，疑因毒藥物加乘作用突然暴斃。卓驚見鄭倒地和姨丈嘗試急救10分鐘無效，就抬上車本打算送醫，卓12點24分行經田中消防分隊時突迴轉，直接將鄭丟包分隊門口落跑。

檢警查出，卓將鄭丟包時，不但沒和消防員接觸，雖打了通119但沒對話就掛斷，直到1點15分民眾發現報案，檢方認為，卓可預見鄭已死亡，卻怕自己有殘刑就棄屍，依幫助施用毒品、遺棄屍體罪嫌起訴他。

彰化地院一審時，卓辯稱見鄭倒下有急救，如刺他指縫、壓胸口，鄭醒來又暈過去，本想送醫但經過消防分隊就搬下車，但分隊沒回應，有打119請他們急救，以為這樣就可以了；法醫解剖指出，鄭吃蝦時瞬間呼吸衰竭死亡，遭丟包時已無生命跡象。

一審比對監視器、證詞，發現卓見鄭倒地，不斷試圖喚醒、抬上車欲送醫，臨時決定放置消防隊前，也打2通119，且卓發現後盡速在16分鐘內將鄭送至消防隊，其救助行為雖不「完美」有道德瑕疵，但仍有不斷實施救護，難認卓當下已知鄭死亡，依幫助施用毒品判他2月，被訴棄屍部分無罪。

彰化地檢不服上訴，主張鄭吃蝦時瞬間死亡就沒反應，為何卓仍認他有救，就算要救卻沒送醫，還是在無人知情下棄置消防分隊前路邊，顯不符一般經驗，且檢方曾問「為何不等人來救再離開？」卓說「我有殘刑，我會怕」，顯見他害怕受牽連才棄屍離去。