桃警出手壓制 竹聯忠堂、太陽聯盟取消八德、楊梅餐會

黑道幫派日前在台北舉辦春酒宴會，場面浩大引起警方關注。外傳竹聯幫忠堂3月26日原本要在桃園市八德某餐廳席開60桌，天道盟太陽聯盟與正義會也預計3月底、4月初在楊梅席開300桌會師，但經桃園警方關切，活動均取消。

警方調查，竹聯幫忠堂平時多在台北東區活動，在地方具一定影響力，日前堂口元老「弟哥」董桂均過世在台中舉辦告別式，現場近千名黑衣人列隊送行，除了幫派內部領袖要角，地方重要人士也到場致意，警方為防意外，也出動大批警力戒備；據悉，忠堂與桃園淵源較淺，會選在八德舉辦餐會，主要是相中餐廳地理位置和腹地，過往也曾在此餐敘，前2年因為新冠疫情停辦，今年疫情解封加上兄弟認桌，才會席開60桌。不過，因為八德警分局關切，活動已經取消。

另外，天道盟太陽聯盟與正義會原訂3月底、4月初在楊梅會師，楊梅分局預估會有3千多人參加，擔心人多發生意外衝突，主動派員關切約制，活動也已經取消。

桃園市警局表示，員警近日執行警政署掃黑專案，除防止幫派份子不法行徑，也查獲各類刑案242件、248人。其中，桃園區大興、春日路口10日發生當街砸車事件，經桃園分局調查，衝突起因是行車糾紛，而動手的鍾姓男子具有竹聯幫背景，移送後也擴大追查有無涉及其他刑案，