索討保護費遭嗆 台南男連2天狂開槍還丟震撼彈

28歲蘇姓男子向台南某PUB索討3萬元保護費不成，去年9月26日前往充當和事佬的楊姓男子住處，朝對方轎車連開9槍後，28日再到周姓男子經營的海產店對空開1槍，並丟擲土製震撼彈，警方循線將他逮捕。台南地院認蘇犯非法持有非制式手槍罪處7年，併科罰金6萬元。

檢警調查，蘇男去年9月25日下午3時許，以不知情友人的臉書MESSENGER通話功能，透過周男的商業夥伴輾轉傳話，提出「你們的店開在我的地方，晚一點我過去收圍事錢，要收（新台幣）3萬」的要求。但遭周男在臉書張貼蘇男的臉書照片及其通話紀錄截圖，公開PO文「鹽埕帥哥，我一個月給你30比較快，你別忙了」。

蘇男見到貼文後感覺被羞辱，自認楊男是周男的小弟，9月26日2時51分左右帶著改造手槍、子彈及1枚信號彈，駕車前往楊男南區住處外，朝其轎車擊發9發子彈，並投擲信號彈1枚，使車輛部分鈑金損壞，示威恐嚇。

同月28日凌晨0時許，蘇男再度拿著手槍、剩餘的子彈7顆及震撼彈1枚，前往周男在東區經營的熱炒店內，以手槍朝營業中店內天花板射擊1發，另6顆子彈因卡彈而未擊發掉落店內。同時，他持槍指向店內人士威嚇他們不要上前，離去前再朝店內丟擲引爆震撼彈1枚，使周男、店內員工及顧客均因而受到驚嚇害怕，店內部分桌椅、碗盤及天花板也因此損壞不能使用。

台南地院合議庭認為，近十年來，蘇男有偽造文書、傷害、毀損、贓物、妨害自由、詐欺等前科，顯示他並非偶然涉及犯罪。根據監視器畫面顯示，他在熱炒店營業時開槍，當時店內還有其他顧客躲在桌下，與蘇男並無恩怨。蘇男開槍並引爆震撼彈的行為，對於在場的消費者必然造成極大的衝擊與驚嚇。