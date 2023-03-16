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影／為避警查緝 日換乘轎車機車、跨區上下班 台南男仍攜毒被逮
台南市警二分局上月偵辦毒品案件溯源時，獲知30歲欒姓男子涉販賣毒品，經1個多月跟監，發現他為規避員警查緝，每天從安南區開車出門，到永康區停車場換乘機車，再到東區上班，跨越3行政區域上下班，昨天警方找上門，在他轎車內查獲罕見大麻菸油、大麻菸彈等，依法送辦。
警方調查，欒家住安南區，卻每日開車出門後，先至永康區勝學路上民間停車場停放，再換乘機車至東區東平路的公司上班，藉由換乘不同交通工具方式，規避警方的查緝。然而，警方已摸清把戲，他的一舉一動早被掌控。
昨天下午4時許，偵查隊持搜索票、拘票，前往他東區工作場所緝捕到案，當員警提出檢視其機車時，他也相當配合帶著員警去騎樓看機車後，員警後續提示要檢視其轎車時，他突然臉色大變，經員警告知車輛廠牌、地點時，這才發現其行蹤早被鎖定，才洩氣般帶同警方前往永康區停車場。
隨後，員警在後方座位上1只手提袋內起獲吸食毒品的電子菸具1支、大麻菸油3罐(重26公克)、大麻菸彈1個(14.68公克)等毒品，經詢問後，依涉毒品危害防制條例將他移送法辦。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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