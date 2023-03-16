木工自學改槍高雄警找上門 高中兒開門...他睡夢中被逮

從事木工的張姓男子，在台南住處自學改槍，高雄警方獲報調查，發現張和妻子分居，平日躲屋內改槍；警方前天前往搜索，張的高中兒子應門，讓老爸睡夢中被逮；張的房內如小型兵工廠，現場起出巴西金牛座和M92貝瑞塔改造手槍2把、改造子彈85顆、火藥粉及改造工具。

49歲張姓男子在台南西區透天厝住處改造槍械，小港警分局偵查隊、刑大偵八隊警方接獲情資，組專案小組調查，發現張從事木工，和妻子分居，平日趁就讀國中和高中的2名兒子上學後，躲在自宅內改槍，並打算販槍牟利。

警方前天持搜索票前往張家搜索，按門鈴後，張的高中兒子應門，警方不動聲色上樓查緝，張在睡夢中被驚醒，看到警方上門嚇傻。

張男房內如小型兵工廠，警方現場起出型號JP 915巴西金牛座、M92貝瑞塔等2把改造手槍、改造子彈85顆、空彈殼1批、火藥粉1批、撞針4支，以及砂輪機、電鑽、鑽頭、銼刀等改造工具，另查扣安非他命2小包。