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影／拒捕駕車撞警、東勢警開4槍反擊 毒販1落網1在逃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天清晨3點多，43歲陳姓女毒品慣犯疑在台中巿東勢區東蘭路超商附近與人交易毒品，東勢警分局東勢所林姓警員欲盤查時，另一輛車竟開車衝撞警員，林員立刻朝汽車右後輪開4槍，但該車仍逃逸無蹤；警方在陳女車上起出一級毒品海洛因、吸食器等贓物，全案依毒品罪嫌移送。

今晨3點多，東勢分局東勢派出所林姓警員巡邏發現，在巡經東勢區東蘭路一間超商前，轄內43歲陳姓女毒品慣犯車輛違停，警方目視車內有毒品吸食器，但車內無人，警方懷疑陳嫌與另輛車在旁幽暗巷弄從事毒品交易。

警方走入巷弄盤查，一輛轎車加速企圖衝撞林姓警員，林員拔槍並朝該車右後輪開4槍反擊，但車輛仍加速朝苗栗卓蘭方向逃逸。

警方現場逮捕43歲陳姓女嫌，並在車內起出一級毒品海洛因共8.91克、吸食器、分裝夾鏈袋、磅秤等，不排除陳嫌販售毒品。據悉，陳嫌辯稱毒品為自己食用，對於另車駕駛供稱不認識，案情避重就輕。

東勢警分局初步調查，逃逸車輛車主同樣姓陳，也是該轄毒品列管人口，正通知車主到案說明，釐清案情。陳嫌警詢後將依毒品罪嫌移送。

東勢分局分局長林大為表示，警方對於犯罪行為絕不寬貸，不容許不法行為挑戰公權力，同時秉持斬草除根的決心，誓言將不法分子通通繩之以法，守護山城幸福宜居的生活環境。

疑似毒品慣犯所駕車輛今晨拒絕警方盤查，開車朝林姓警員衝撞逃逸，林員立即拔槍反擊４槍(紅色箭頭處)。圖／讀者提供
疑似毒品慣犯所駕車輛今晨拒絕警方盤查，開車朝林姓警員衝撞逃逸，林員立即拔槍反擊４槍(紅色箭頭處)。圖／讀者提供
疑似毒品慣犯所駕車輛今晨拒絕警方盤查，開車朝林姓警員(紅色員圈處)衝撞逃逸。圖／讀者提供
疑似毒品慣犯所駕車輛今晨拒絕警方盤查，開車朝林姓警員(紅色員圈處)衝撞逃逸。圖／讀者提供

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