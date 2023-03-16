桃園父製毒 子摻一腳揪兩友網路幫販毒 新北警逮4人

劉姓男子利用桃園租屋處製造彩虹菸，由曾擔任詐團車手被抓才出獄的兒子揪兩名友人，涉嫌利用網路販毒，新北市板橋警方追查月餘，日前順利查獲4人到案，查扣彩虹菸成品及半成品原料和分裝工具，警詢後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

新北市板橋警分局後埔派出所員警今年3月初於社群網巡，發現劉姓男子（20歲）、康姓男子（19歲）2人涉嫌在桃園地區社群平台上散布販賣毒咖啡包訊息，後埔所長王品正隨即成立專案小組，蒐證後報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

板橋警方3月9日晚上先在桃園市平鎮區金陵路上拘提康男到案，本月13日晚上7時在桃園市平鎮區南豐路一處出租民宅，查獲20歲劉男及其父親（39歲）及同夥范姓男子（19歲）3人到案。

據了解，20歲劉男先前曾任詐團車手遭警方查獲，去年底出獄後，竟與年僅39歲的父親聯手，由劉父負責製造分裝彩虹菸，交由兒子及康姓和范姓友人三人，利用網路社群平台兜售。

警方現場查扣卡西酮液體、卡西酮粉末、彩虹菸、紙菸半成品、菸草、菸草攪拌盒、分裝器、捲菸器、烘乾機、加熱器、招財貓貼紙、智慧型手機、K盤、刮片、K他命、監視器螢幕、監視器主機、安非他命吸食器等證物，警詢後日前依製造及販賣毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

劉姓男子利用桃園租屋處製造彩虹菸，由曾擔任詐團車手被抓才出獄的兒子揪兩名友人，涉嫌利用網路販毒，新北市板橋警方追查月餘，日前順利查獲4人到案，查扣彩虹菸成品及半成品原料和分裝工具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝