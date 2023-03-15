引擎故障進入中國海域 漁船返抵金門人員平安
海巡署金馬澎分署表示，金門籍「大龍號」漁船因引擎故障進入中國海域，疑似遭中國公務船登檢帶回，經過調查並未發現不法事證，完成調查程序後，已於今天晚間返抵金門。
金門海巡隊發布新聞表示，第十二（金門）巡防區昨天下午3時18分接獲「大龍號」漁船報案稱，泊靠於中國大陸大伯島淺礁內（限制水域外3浬，陸方內水），引擎故障，且附近有陸方公務船，疑似要登檢，請金馬澎分署協助處理。
金門海巡隊副隊長刁子敬表示，分署接獲報案後立即調派線上PP-3585艇前往協處，昨天下午3時49時抵達附近海域，以目視及雷達搜尋未發現大龍號漁船，另以VHF16嘗試與漁船通聯，也沒有回應。
刁子敬表示，分署透過管道了解，中國海警已帶回大龍號船上2人，表示初步調查未發現不法事證，完成調查程序後將儘速放行。金馬澎分署全程掌握進度，適時提供必要的協助。
金門海巡隊表示，在海巡10081艇戒護下，大龍號已於今晚7時30分返抵金門，人船均安。
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