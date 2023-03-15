影／恆春烤肉商行遭連開4槍案 男挺好友開槍報復被逮收押

屏東縣恆春鎮本月9日上午發生商行鐵捲門遭人開槍恐嚇案，警方查出21歲鄭姓男子當天凌晨與友人酒敘歡唱時，得知顏姓好友遭某商行員工毆打，於是持尤姓男子藏有的改造手槍，搭車前往商行朝大門開4槍為友人報復，警方昨天逮捕6人，起獲改造、空氣槍各2把和子彈41發，另有百餘包K他命毒咖啡包；檢方向法院聲押鄭、尤兩人獲准，另4人交保。

本月9日上午9時30分，恆春鎮恆公路一家專賣烤肉用品商行的鐵捲門，遭人持槍連開4槍，警方獲報後成立專案小組調查，得知商家員工曾和21歲的顏姓男子起肢體衝突，顏被打傷，槍擊案發生後不知去向，警方進而查出21歲鄭姓男子當天凌晨與顏姓男子等友人酒敘歡唱時，得知顏遭商行員工毆打，要為朋友報仇出口氣。

警方調查，鄭姓男子7日向尤姓男子借用改造手槍和子彈藏放家中，9日凌晨與友人飲酒唱歌後，先與2名廖姓友人共乘車輛回住處拿取槍彈，再一起開車到商行前，商行當時尚未開門營業，坐副駕駛座的鄭姓男子持槍朝商行鐵捲門連射4槍，隨即駕車逃離現場。