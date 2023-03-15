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男子倒車撞警車 車上竟藏槍械和毒品

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄吳姓男子今天凌晨開車遇警方攔查，他疑為了脫逃，踩油門倒車，沒想到車後已有另輛警車堵住去路，撞了警車才停下，經員警搜出槍械和毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

今天凌晨2時30分，高雄市保安大隊特勤中隊巡邏經過前鎮區鎮海路，發現吳姓男子（35歲）違規停車在超商旁紅線路段，其中1輛警車上前，攔在他車前，示意他下車受檢，另輛警車則堵在他車後。

吳姓男子見到警車後吃驚，急踩油門倒車疑企圖脫逃，竟撞上後方警車才停車，下車直稱他是誤踩油門，一再道歉。

談話中，員警聞出他身上有K他命氣味，要求搜索車子，果然在車上查獲海洛因1包、K他命4包，以及仿克拉克手槍1把、子彈4發，逮捕吳和車上的劉姓男子（27歲），全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

吳姓男子遇警方攔查，倒車撞上堵在他後方的警車。記者林保光／翻攝
吳姓男子遇警方攔查，倒車撞上堵在他後方的警車。記者林保光／翻攝
吳姓男子遇警方攔查，倒車撞上警車後，警方在車內查獲毒品和槍械。記者林保光／翻攝
吳姓男子遇警方攔查，倒車撞上警車後，警方在車內查獲毒品和槍械。記者林保光／翻攝

毒品 高雄市

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