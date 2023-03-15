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台南男被控販毒牟利1千元處10年2月 二審逆轉改判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蔡姓男子2年多前被控以手機聯繫陳姓女子，至她與男友所投宿民宿內，以1000元販賣安非他命給陳女1次，蔡男否認販毒，指當天找陳女男友是討論債務問題，一審認他販賣第二級毒品被判10年2月，不服上訴，二審認陳女與男友證述不一且前後矛盾，改判無罪。

蔡指出，2020年7月25日傍晚與友人將陳女男友帶去友人住處，商討對方在外的糾紛，一行人在該處開始施用安非他命，後來因為吸不夠，對方表示女友處還有安非他命可以提供。他才會隔天凌晨前往該處民宿，欲進一步討論其債務問題。

蔡表示，當日是前去向陳女男友要錢，並不是要賣毒品給陳女，但他沒要到錢，當時身上沒有毒品可以賣給陳女。

然而，陳女指出，蔡在男友商討債務完畢後，經她詢問後，蔡才將隨身攜帶的1包安非他命以1千元價格出售給她。

合議庭認為，本案是因陳女為偵查機關監聽查獲其販賣毒品後，陳女才在警詢供稱毒品來源為蔡，供詞不無為邀減刑輕典而為不實陳述的動機；而蔡當天前往該民宿向陳女男友催討欠款，兩人非全無嫌隙，對方也有動機為不利蔡的不實陳述，陳女及男友供述令人質疑。

且依陳女及男友兩人證述，就是否當場清償蔡積欠的款項、陳女是否因男友身上無安非他命才向蔡購買，以及陳女向蔡取得安非他命後，是否立即在蔡面前施用等可判斷男友是否在場的重要細節，兩人證述均不一致。

合議庭指出，陳女男友一方面證述沒注意到陳女如何開口向蔡要毒品，也未注意蔡由何處拿出毒品，以及陳女是先交錢或先取得毒品，另方面卻又證述陳女有跟蔡要求拿毒品，在場親眼看到陳女向蔡購買1千元安非他命等語，前後矛盾，兩人證述的可信性令人質疑。

同時，檢警根據蔡與陳女通話的譯文佐證，蔡說「開門啊，幾樓？」、陳女回覆「12樓」，蔡說「開門」、陳女回說「好」。然而，陳女及其男友均證述，蔡前往該民宿向陳女男友商討欠款如何處理的通話，與毒品交易無關。二審認證據不足，撤銷原判決，改判蔡無罪。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

蔡姓男子2年多前被控以1000元販賣安非他命給陳女1次，一審被判10年2月，他不服上訴，二審認陳女與男友證述不一且前後矛盾，改判無罪。圖／本報資料照
蔡姓男子2年多前被控以1000元販賣安非他命給陳女1次，一審被判10年2月，他不服上訴，二審認陳女與男友證述不一且前後矛盾，改判無罪。圖／本報資料照

毒品 債務

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