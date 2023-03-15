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故宮駐警值勤期間吸毒 故宮：司法調查確定才能資遣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

民眾向媒體投訴，故宮曾有1位駐警，於值勤期間吸毒，院方卻過了半年才將其免職。故宮今天回應，該員涉持有安非他命一案，俟司法調查結果確定後，才予以資遣

故宮表示，去年3月13日故宮某駐警隊員備勤時，因擅離院區購買晚餐，發生車禍經員警到場處理，才發現持有安非他命。此案其後由政風室處理調卷、影像等查證過程，於去年8月5日、去年8月15日「國立故宮博物院駐衛警察隊幹部遴選暨考成委員會」審議，該隊員擅離院區部分，於去年8月記申誡2次。

至於涉持有安非他命一案，俟司法調查結果確定後，去年11月29日召開「國立故宮博物院駐衛警察隊幹部遴選暨考成委員會」審議，並於同年12月記大過1次，年終考成丙等，於今年予以資遣。

民眾向媒體投訴，故宮曾有1位駐警，於值勤期間吸毒，院方卻過了半年才將其免職。記者潘俊宏／攝影
民眾向媒體投訴，故宮曾有1位駐警，於值勤期間吸毒，院方卻過了半年才將其免職。記者潘俊宏／攝影

國立故宮博物院 司法 資遣

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