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警方查案搜出長槍以為槓上開花 法院認證據不足判無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園警方去年查案前往王姓男子住處尋人，經王父同意破門，發現王男不在屋內且實際居住者為江姓男子之後，仍執意搜索，在衣架找到江男持有的空氣長槍時還自帶音效哼唱「登登登登」，並依槍砲罪移送江男，可是桃園地院認為員警違法搜索，全案宣判無罪。

據悉，江姓男子持有的長槍約112公分，是2015、2016年間在中壢區某商店購得，因2020年槍砲彈藥管制條例修正後屬納管槍械，但他未在寬限期內登記或繳庫，因此被認定非法持有。

案發後，江男表示自己原本住在鄉下，住家常有毒蛇侵入，所以買長槍獵捕驅趕，後來住家重建，才會暫住王男家，長槍是搬家時一併帶來；江男雖承認持有長槍，但他主張員警是非法搜索取得長槍，不能做為定罪證據。

法院調查，員警執行本案時無法院搜索票，是經王父同意才找鎖匠開鎖進屋，目的是要尋找王男，而非確認屋內有無其他非法的人事物。員警雖然徵得王父同意進屋，但實際住在房間的是江男，其在未徵得江男同意下就執行搜索，且在過程中對江男說「上銬」、「有鐵仔（槍枝）沒鐵仔自己拿出來」、「讓我找到你死定了」等語，待搜出長槍才叫江男簽搜索同意書，行為難認適法。

法院再查，員警執行本案當天共有5人前往，未開門前即對屋內叫喚「王男出來面對」、「是男人就出來，我笑你不敢」等語，找到槍枝後又說「還有一枝！登登登登～」，難認態度友善，因此江男稱自己是迫於員警壓力才簽同意書並非無據，全案因無其他事證可認定江男犯行，因此諭知無罪。

江姓男子非法持有長槍被警方查獲，但因為員警程序違法，最後獲桃園地院諭知無罪。記者陳俊智／攝影
江姓男子非法持有長槍被警方查獲，但因為員警程序違法，最後獲桃園地院諭知無罪。記者陳俊智／攝影

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