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男子駕車急切變換車道 警方攔檢查獲毒品法辦
22歲李姓男子昨天凌晨開車行經台南市中華西路，突然由最外側車道往內急切變換2個車道欲左轉民權路，後方巡邏員警上前攔查盤檢，查獲毒品咖啡包50包201公克及K他命29包47.1公克，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。
李男於昨天凌晨1點30分遭攔下時滿臉驚慌，並在下車受檢為員警發現放置菸蒂水杯內有小型密封袋，續在副駕駛座發現K盤內有K他命殘渣，他向員警求稱願意配合回去驗尿。
焦急神態在員警眼中更顯得可疑，就車內物品詳予檢視，果不其然在副駕駛座後方背袋內，起獲第三級毒品咖啡包50包201公克及K他命29包47.1公克等毒品，案經現場逮捕並帶回調查，毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品陽性反應。
據了解，李供稱毒品都是自己食用，警詢後李被警方依毒品罪嫌送辦，並擴大追查毒品來源及用途。
李駕車經中華西路欲轉向民權路時，急切變換車道危險駕車行為，警方發現李沒有照駕駛汽車，並依道路交通管理處罰條例舉發開罰，可處6千元以上1 萬2千元以下罰鍰。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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