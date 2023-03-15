影／上591租屋網佯裝房客 詐徒誘騙新北女房東假投資損3600萬

台中市段男為首的詐騙集團，在591租屋網佯稱是房客，找到資力頗豐的新北市林姓女房東，再以投資虛擬貨幣為由邀約，林女狠砸3600多萬元，血本無歸，台中市刑大獲報後，去年9月收網抓回17人，清查被害人超過19人，其中6人被詐金額超過6500萬元，檢方近日將偵結。

台中市刑大偵六隊去年偵辦以段姓男子（29歲）為首的詐欺集團，查出段等17人，從591租屋網、臉書、LINE等不同網路平台，尋找詐騙被害人，其中新北市林姓女房東（50歲）就是段從591租屋網找來的被害人。

段等人佯稱是房客要租房為由，在去年5月間找上林女，期間向林女遊說，投資比特幣等虛擬貨幣，獲利豐厚，因段等人會高額獲利的報表數字，加上小額出金引誘林女，導致林女在短短數月間，就投入超過3696萬元，但鉅款匯入段等人指定的公司帳戶、人頭帳戶後，就被提領一空，林女得知被害時，早已血本無歸。

市刑大偵六隊調查，除了林女之外，被詐騙金額高達數百萬元的，還有其他5名被害人，總計被騙金額超過6500萬元。

全案報請士林地檢署檢察官指揮後，去年9月間前往台北市士林區一棟商辦大樓收網，陸續帶回段男等涉案17人，查扣不法所得2200萬元。