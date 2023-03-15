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黑幫高調春酒惹怒 北市警持續擴檢壓制黑幫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

黑幫高調辦春酒，台北市警方持續掃蕩，萬華分局昨深夜集結近百名警力，結合消防、建管、商業、環保、衛生等第三方警政單位，強力執行封鎖式擴檢，清查黑幫據點及易依附營業場所，展現掃蕩決心。

警方表示，自台北市警局發動威力掃蕩，萬華分局至今已掃蕩幫派組合活動處所48處，查獲槍砲彈藥刀械案1件5人、查扣改造手槍1把、子彈15枚，查獲毒品案13件13人、查扣各式毒品60.25公克，查獲各類通緝犯12人，結合第三方警政裁罰4件。

為有效壓制黑幫氣焰，萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。

萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影
萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影
萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影
萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影
萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影
萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影
萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影
萬華分局14日深夜集結刑警大隊、保警大隊、少年警察隊等近百名警力，及市政府建管、消防、商業、環保、衛生等第三方警政單位，針對「六福西門大樓」執行區域封鎖式臨檢掃蕩，清查營業場所店員、顧客等身分。記者李隆揆/攝影

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