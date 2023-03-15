黑幫高調春酒惹怒 北市警持續擴檢壓制黑幫

黑幫高調辦春酒，台北市警方持續掃蕩，萬華分局昨深夜集結近百名警力，結合消防、建管、商業、環保、衛生等第三方警政單位，強力執行封鎖式擴檢，清查黑幫據點及易依附營業場所，展現掃蕩決心。

警方表示，自台北市警局發動威力掃蕩，萬華分局至今已掃蕩幫派組合活動處所48處，查獲槍砲彈藥刀械案1件5人、查扣改造手槍1把、子彈15枚，查獲毒品案13件13人、查扣各式毒品60.25公克，查獲各類通緝犯12人，結合第三方警政裁罰4件。