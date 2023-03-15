影／惡狼假面慈善家 竹市落網

為防制黑幫假藉婚喪喜慶從事幫派活動，新竹市警方規畫9至11日掃蕩幫派組合專案，其中，警一分局在11日凌晨於市區一間汽車旅館執行臨檢時，發現一名男子行跡詭異，一度試圖逃跑，便將其壓制，查核身分發現，該名男子竟是在地爭議不斷的「假面大善人」陳在斌，身上還背著三條通緝，警詢後將其解送歸案。

對外打著「台灣急難救護協會」理事長名號的男子陳在斌，2019年間得知新竹縣張姓少年無力葬父，以臉書對外大肆募款，共募得621萬元，事後卻從中侵吞310萬元，且張姓少年出庭作證還說，陳在斌事後根本沒有給他一毛錢，新竹地院2021年審理終結，認為陳在斌事後多所狡辯，毫無悔意，因此依業務侵占罪判刑3年，犯罪所得310萬元沒收。

另外，陳在斌2019年6月與友人到桃園一間酒店消費，帶了一名小姐出場至另間KTV續攤，不料卻萌生歹念，在包廂內性侵對方，事後該名酒店小姐向公司哭訴，酒店幹部找陳理論，陳卻說喝醉了記不得，該名小姐不甘受辱，報警提告性侵，警方依強制性侵罪嫌法辦。

2020年5月，陳在斌與友人又在桃園一間汽車旅館歡唱，並叫來傳播小姐，還趁對方不勝酒力之際性侵得逞，並於事後辯稱是對方主動拉他進廁所，但他喝太醉忘記發生什麼事，同樣遭對方提告性侵，遭警法辦。

新竹市警方規畫9至11日掃蕩幫派組合專案，結合市府八大聯合稽查小組，針對轄內黑道幫派堂口據點、圍事行業處所、經營行業及成員經常聚集出入處所執行臨檢，警方在市區一間汽車旅館臨檢時，赫然發現陳在斌與三名毒蟲正在開毒趴，立刻將其壓制逮捕，並起獲毒品咖啡包11包。