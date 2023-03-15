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貸款壓力大花快4萬搶銀行 只得手6萬多他付出慘痛代價

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄曾姓男子因房貸壓力去年假扮知名平台外送員，持玩具槍辣椒水噴罐到橋頭三信銀行行搶，得手6萬3000元後，開車逃逸，再換車、變裝還多次轉車躲避查緝，事後裝若無其事帶妻兒到南投遊玩，仍被檢警逮捕；曾男落網後，相當懊悔，坦承犯案也賠償銀行損失，此案近日偵結，檢方將他依加重竊盜等罪起訴。

曾男為了搶銀行，去年2月先是在臉書花4000元買2面偽造車牌，掛在花3萬買來的權利車上，後又購買空氣手槍及知名外送平台制服，待一切就緒，在同年3月25日下午3時29分許，先是開車停在橋頭三信銀行外，停等約2分鐘，接著趁銀行打烊之際，衝進去行搶。

當下曾男頭戴黑色全罩式安全帽與口罩，身穿外送制服，右手拿黑色玩具槍，左手拿辣椒水噴罐，先朝保全臉部噴辣椒水，看人因疼痛趴臥在地，曾隨即大喊「全部人後退，把錢拿出來就都沒事」，隨後便翻身到櫃台搶走桌上6萬3000元現金，因過於緊張，加上鐵捲門正緩緩關閉，他便趕緊跑出銀行開車逃離。

警獲報到場展開調查，查出曾男犯案後，先是將車停在義大世界購物中心地下停車場，後又進賣場變裝，之後又搭車離去到大樹區，再轉乘白牌計程車，到左營榮總，接著才開自有轎車返家；本以為計畫天衣無縫，作案後隔天又若無其事帶著妻子和2歲兒子到南投集集旅遊，殊不知，他早已被警盯上，27日上午在南投被捕。

據悉，30歲的曾男從事醫療器材業務，家住岡山區，沒有前科，因收入不穩，有800多萬房貸沉重壓力，才選定有地緣關係的銀行犯案，落網後，錢早已全數花光。

警詢、偵訊時，曾男都坦承犯行，此案在偵辦期間，檢方認他涉犯刑法第212條、第216條行使偽造特種文書；第330條第1項、第321條第1項第3款攜帶兇器加重強盜等罪，將人聲押獲准，並沒收所有扣案物。

此案近日偵結，檢方將曾男依加重竊盜罪等起訴；另檢警雖未扣得搶來的6萬3000元現金，但曾男與銀行達成和解，也補償銀行損失，另考量他無前科，且始終坦承犯案，因此建請法院量處適當刑責。

高雄30歲曾姓男子（戴安全帽者）在南投落網，被帶回高雄岡山警分局釐清案情。本報資料照
高雄30歲曾姓男子（戴安全帽者）在南投落網，被帶回高雄岡山警分局釐清案情。本報資料照
警方查扣曾姓男子行搶時所拿的辣椒水噴罐。記者陳弘逸／攝影
警方查扣曾姓男子行搶時所拿的辣椒水噴罐。記者陳弘逸／攝影
高雄曾姓男子去年扮外送制服，搶橋頭區三信銀行，此案近日偵結，檢方將他依法起訴。記者陳弘逸／翻攝
高雄曾姓男子去年扮外送制服，搶橋頭區三信銀行，此案近日偵結，檢方將他依法起訴。記者陳弘逸／翻攝
曾姓男子犯案後攜妻兒到南投出遊，仍遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
曾姓男子犯案後攜妻兒到南投出遊，仍遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄曾姓男子去年扮外送制服，搶橋頭區三信銀行，此案近日偵結，檢方將他依法起訴。記者陳弘逸／翻攝
高雄曾姓男子去年扮外送制服，搶橋頭區三信銀行，此案近日偵結，檢方將他依法起訴。記者陳弘逸／翻攝
警方查扣曾姓男子行搶時所拿的空氣手槍。記者陳弘逸／攝影
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搶銀行 竊盜

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