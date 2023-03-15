貸款壓力大花快4萬搶銀行 只得手6萬多他付出慘痛代價

高雄曾姓男子因房貸壓力去年假扮知名平台外送員，持玩具槍辣椒水噴罐到橋頭三信銀行行搶，得手6萬3000元後，開車逃逸，再換車、變裝還多次轉車躲避查緝，事後裝若無其事帶妻兒到南投遊玩，仍被檢警逮捕；曾男落網後，相當懊悔，坦承犯案也賠償銀行損失，此案近日偵結，檢方將他依加重竊盜等罪起訴。

曾男為了搶銀行，去年2月先是在臉書花4000元買2面偽造車牌，掛在花3萬買來的權利車上，後又購買空氣手槍及知名外送平台制服，待一切就緒，在同年3月25日下午3時29分許，先是開車停在橋頭三信銀行外，停等約2分鐘，接著趁銀行打烊之際，衝進去行搶。

當下曾男頭戴黑色全罩式安全帽與口罩，身穿外送制服，右手拿黑色玩具槍，左手拿辣椒水噴罐，先朝保全臉部噴辣椒水，看人因疼痛趴臥在地，曾隨即大喊「全部人後退，把錢拿出來就都沒事」，隨後便翻身到櫃台搶走桌上6萬3000元現金，因過於緊張，加上鐵捲門正緩緩關閉，他便趕緊跑出銀行開車逃離。

警獲報到場展開調查，查出曾男犯案後，先是將車停在義大世界購物中心地下停車場，後又進賣場變裝，之後又搭車離去到大樹區，再轉乘白牌計程車，到左營榮總，接著才開自有轎車返家；本以為計畫天衣無縫，作案後隔天又若無其事帶著妻子和2歲兒子到南投集集旅遊，殊不知，他早已被警盯上，27日上午在南投被捕。

據悉，30歲的曾男從事醫療器材業務，家住岡山區，沒有前科，因收入不穩，有800多萬房貸沉重壓力，才選定有地緣關係的銀行犯案，落網後，錢早已全數花光。

警詢、偵訊時，曾男都坦承犯行，此案在偵辦期間，檢方認他涉犯刑法第212條、第216條行使偽造特種文書；第330條第1項、第321條第1項第3款攜帶兇器加重強盜等罪，將人聲押獲准，並沒收所有扣案物。