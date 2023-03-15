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竹聯幫月堂玄月會8人涉恐嚇有錢人討100萬 警檢肅8人組織犯罪送辦
竹聯幫月堂玄月會林姓大哥，涉嫌恐嚇勒索錢財謀取暴利，警方專案小組跟蒐埋守，查出3名被害人至少遭恐嚇損失100萬餘元，今年2月起陸續在雙北地區，在陸續檢肅主嫌50歲林男，及莊姓小弟等7人，共計8人到案，全案依照組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。
據悉，林男涉嫌帶著莊姓小弟等7人，年約30至40歲，涉藉勢藉端騷擾有錢人，佯稱被害人因故害朋友投資輸錢等藉口，帶著小弟上門堵人恐嚇討債，若被害人身上沒錢，就逼迫簽下數10萬元本票，日後上門討債。
內湖警方指出，全案報起士林地檢署指揮，今年2月起陸續在台北、新北市8處，檢肅林男等8人到案，並在林男家中查扣不明現金89萬餘元，並查扣本票、手機、平板、電腦主機等證物，全案依組織犯罪、恐嚇取財罪嫌送辦，另也持續擴大清查不法。
內湖分局統計，今年迄今溯源查獲供毒藥頭7人，查扣第一級毒品海洛因40.04公克、第二級毒品安非他命346.08公克、第二級毒品大麻128.06公克、第三級毒品愷他命71.97公克、毒品咖啡包150包計394.59公克，查獲詐欺集團16人，查獲制式手槍1把，子彈4發，有效打擊不法，維護本市治安環境。
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