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「六藝花店」角頭母喪出殯 新北警方動員空拍、警犬全程監控
新北市五股地區綽號「黑松」郭姓角頭的母親今天出殯，預計政、商、黑道都會參加公祭，時值警方擴大掃黑，新北市警局動員4個分局和刑大、保大、無人機、警犬隊共160名警力全程監控，嚴防有幫派藉機造勢或滋事。
郭男早年經營「六藝花店」承包式場布置和出廟會陣頭，逐漸闖出名號，長年累積廣闊人脈和勢力，後期慢慢退居幕後。但過去帶過的陣頭小弟，茁壯後各立山頭，前年疑因利益糾紛曾衝到花店互相開槍。
今天郭母出殯，警方預估將有上千人到場致意，為了防止黑幫藉機造勢，新北市警局整合情資，事前已規畫在五股區水漾路三段靠近高速公路橋下的會場周邊實施交通管制，利用臉書粉專宣導民眾提前改道，並預先約制各方人馬不得串聯、不以幫派名義參加。
警方且預告4種狀況：1、未成年者。2、攜帶足以顯示幫派組合或犯罪組織之標誌、旗幟。3、有偽造以企業為名之變相幫派名稱。4、集體穿著足以顯示幫派背景之制服或黑衣服者。
只要以上情形的人進入會場，一律依警察職權行使法第七條第二項規定帶回勤務處所調查身分，追查參與缘由、受何人指使參與。
現場由蘆洲分局長林詮峰坐鎮指揮，160名警力和警犬隊在會場周圍實施區域封鎖，由霹靂小組荷槍實彈戒備，搭配巡邏、臨檢站、架設高畫質監錄設備、出動大型警備車、拖吊車，無人機也會從空中蒐證。
林詮峰表示，警方充分尊重喪家治喪儀式，但為防止衝突，若任何黑幫膽敢來新北鬧事、藉機造勢，絕對祭出鐵腕、強勢執法，絕不讓步。
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