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澎湖議長遭聲押是否喪失民代資格？法界人士這樣看

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

澎湖縣議會國民黨議長劉陳昭玲疑涉及人事關說，昨遭檢廉單位大動作搜索，劉陳昭玲等3人因涉嫌重大，被依違反貪汙治罪條例，由檢方向法院聲請羈押禁見，震驚地方政壇，但是否會因此被解職，法界人士認為，若法院裁准羈押禁見，只是無法執行職務，仍具民代資格，須待判刑定讞才會被解職。

劉陳昭玲疑涉及人事關說，昨遭檢廉單位搜索，檢方訊後以違反貪汙治罪條例第5條第1項第3款、第6條第1項第4款等罪，將劉陳昭玲等3人向法院聲請羈押禁見，至於前車船處長賴淨明以5萬元交保，其餘被告及證人均請回。

劉陳昭玲遭聲押，震驚地方政壇，但是否會因此被解職；律師李茂增說明，議員屬民意代表，若涉案判刑定讞將依法「解職」，且無論在偵審程序，是否遭羈押禁見，只是無法執行職務，都還是保有民代資格，並不會因此被解職。

李茂增補充，依據地方制度法78條，縣市首長、鄉鎮村里長涉犯內亂、外患、貪汙治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上，就會被停職，但涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須二審判判決有期徒刑以上，才會被停職。

縣議會人員指，若議長因故不能執行職務時，將依地方立法機關組織準則第17條，由副議長代理。

澎湖縣議長劉陳昭玲涉弊被約談。本報資料照
澎湖縣議長劉陳昭玲涉弊被約談。本報資料照

貪汙 關說 澎湖縣

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