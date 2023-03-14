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退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

進口獵槍比國外貴20倍？原民赴警政署抗議「文化滅絕」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

內政部預告原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法草案，原住民族青年陣線今赴警政署陳抗，指新法限制要以進口獵槍主要組成零件製造獵槍，但價格遠高於國外，原民負擔不起。警政署說，將與原民會共同協助，研議降低進口成本。

原住民族青年陣線發動捍衛獵槍行動，今上午動員約20人至警政署正門外抗議，高喊「守護文化」、「捍衛獵槍」、「拒絕文化滅絕」、「還我合理法規」，要求內政部停止預告新法。

原住民族青年陣線指出，槍枝進口價格可能高於國外20倍，原民負擔不起，又失去自製獵槍合法登記選項，等於變相提高使用獵槍門檻，這是文化滅絕的殖民手段。

警政署說，新法是由取得許可的原住民，委託槍砲貿易業者進口獵槍主要組成零件供原民製造，經國防部建議暫定9款獵槍，國外市價約5千至2萬8千元，預告期滿彙整研議相關意見討論後才法制作業；施行前已取得執照的自製獵槍，仍可繼續持有。

根據原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法草案，自製獵槍指原民為供作生活工具之用，以內政部許可購買的獵槍主要組成零件所製造。依槍砲彈藥刀械管制條例，原民未經許可製造自製獵槍，處2千至2萬元罰鍰。

內政部預告原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法草案，原住民族青年陣線赴警政署陳抗。記者李奕昕／攝影
內政部預告原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法草案，原住民族青年陣線赴警政署陳抗。記者李奕昕／攝影

原住民 青年 內政部

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