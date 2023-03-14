不忍了！遭自救會暗指內線交易 星宇航空執行長提告

星宇航空日前甫上櫃，股價就如雲霄飛車起伏，造成不少股民被套牢，更有網友在臉書社團「星宇航空套牢自救會」中，暗指星宇執行長翟健華疑有內線交易。翟健華今在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴控告該名網友涉嫌加重誹謗及違反證交法散布不實訊息意圖操縱股價等罪。

當時該名挨告的網友在社團版上貼文，表示經與翟健華交流，翟提供星宇進場時間的內線消息才沒被套牢，另外星宇在4月份會有一個重磅的資訊，是一次能讓自救會的朋友翻身的好機會。提告前翟健華則駁斥，自己絕對沒有推薦或透露星宇內部訊息，以及推薦該名網友買股，該名網友貼文已嚴重損害了他的信用。

翟健華同時也與星宇航空聯合發出聲明，表示針對特定人士利用網路社群平台進行輿論操作，影射星宇航空相關人員有內線交易之嫌，企圖混淆視聽，引發投資人恐慌疑慮，此舉已觸犯刑法及證券交易法等相關刑事犯罪，並嚴重損害星宇航空商譽及翟健華執行長聲譽，對此違法行徑，星宇航空及翟健華絕不寬貸。