不忍了！遭自救會暗指內線交易 星宇航空執行長提告
星宇航空日前甫上櫃，股價就如雲霄飛車起伏，造成不少股民被套牢，更有網友在臉書社團「星宇航空套牢自救會」中，暗指星宇執行長翟健華疑有內線交易。翟健華今在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴控告該名網友涉嫌加重誹謗及違反證交法散布不實訊息意圖操縱股價等罪。
當時該名挨告的網友在社團版上貼文，表示經與翟健華交流，翟提供星宇進場時間的內線消息才沒被套牢，另外星宇在4月份會有一個重磅的資訊，是一次能讓自救會的朋友翻身的好機會。提告前翟健華則駁斥，自己絕對沒有推薦或透露星宇內部訊息，以及推薦該名網友買股，該名網友貼文已嚴重損害了他的信用。
翟健華同時也與星宇航空聯合發出聲明，表示針對特定人士利用網路社群平台進行輿論操作，影射星宇航空相關人員有內線交易之嫌，企圖混淆視聽，引發投資人恐慌疑慮，此舉已觸犯刑法及證券交易法等相關刑事犯罪，並嚴重損害星宇航空商譽及翟健華執行長聲譽，對此違法行徑，星宇航空及翟健華絕不寬貸。
星宇航空強調，星宇為正派經營之公開發行公司，自成立來所有同仁均兢兢業業專注於航空本業發展，絕無炒作資本市場股價及內線交易之行為，對於特定人士一再利用星宇航空興櫃時機，不斷散佈不實訊息，並透過網路社群帳號，煽動投資大眾，除惡意詆毀星宇航空公司及相關同仁外，更涉及企圖影響公開交易市場，因此已委由律師對不肖人士採取嚴正法律行動，以避免大眾受害，同時呼籲投資人保持理性，勿信網路謠言。
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