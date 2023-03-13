淡水雙屍相驗新進展 母遭他殺悶縊窒息…兒輕生亡

新北市淡水發生雙屍案，昨消防人員破門進屋，發現87歲吳姓老婦躺在臥室床上，63歲陳姓兒子在旁上吊，母子均氣絕。士林地檢署檢察官與法醫相驗後，認定老婦悶死窒息死亡，死因為「他殺」兒子則是自殺身亡，家屬對死因無意見，現場無外力介入，遺體均發還家屬辦後事。

士林地檢署今晚證實，老婦生前遭悶縊，窒息身亡，兒子則是上吊自殺亡，由於房間無外力介入跡象，全案家屬無意見，已發還遺體。

據了解，案發地點為陳男所有的淡水區自強路1幢3層樓透天厝，每層樓只有2間房，1樓出租經營商店，母子同住2樓，陳男的女兒住3樓。

吳姓老婦喪偶多年、陳姓兒子離婚多年，2人都有高血壓等慢性病，平日母子倆相依為命、感情很好、同住1個房間，方便兒子照顧母親，另1個房間出租。陳男育有2名女兒均已出嫁，其中1個女兒住樓上。

全案由於老婦胞妹聯繫不上老婦，昨上午直接拜訪都無人應門，情急之下找3樓的外甥女，並請求消防隊破門查看，進屋發現陳男在房內上吊、吳婦躺在床上，母子均明顯死亡。

警方獲報立刻封鎖現場由鑑識人員採證無遺書，也沒有外力介入跡象。家屬指稱，陳男有高血壓、憂鬱症病史，母親吳婦年邁。今晚檢察官與法醫相驗後認定母親他殺，兒子自殺身亡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980