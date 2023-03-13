北市警威力掃黑4天查獲51通緝犯 黑幫又2團取消宴會

黑幫高調辦春酒，警方祭出強勢手段掃蕩，繼竹聯幫至堂取消春酒活動，同幫竹堂及飛鷹幫近日也相繼取消聚會，台北市警方指出，3月9日起威力掃蕩至昨，已查獲通緝犯51人，其中1人為竹聯幫仁堂弘仁會成員，將持續掃蕩、臨檢，打擊幫派犯罪。

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒活動，席開85桌，大批黑衣人聚集外，還安排超跑助陣、禮生迎賓，相關畫面曝光後引起社會關注，警方認為黑幫作風高調囂張，幾日後太陽聯盟在台北花園酒店辦春酒時，派出特勤中隊人員荷槍戒備，加強蒐證、盤查力道，也強力約制其他幫派及勸導餐廳業者。

警方指出，繼竹聯幫至堂取消3月10日辦在中山區新生北路一家宴會廳的春酒活動，竹聯幫竹堂原訂昨晚在中山區餐廳「聚馥園」辦春酒，席開40桌，活動前主動向警方通報活動取消；飛鷹幫原定3月15日晚上在中山區民族西路餐廳「一郎」舉辦會員大會，席開12桌，今也退訂餐廳，取消活動。

警方表示，台北市警局為壓制黑幫氣焰，3月9日展開威力掃蕩，至3月12日已查獲通緝犯51人，其中1人為竹聯幫仁堂弘仁會成員，查獲毒品海洛因42.67公克、安非他命354.66公克、大麻109.38公克，查獲改造手槍3支、子彈26枚，拘提詐欺犯嫌3人、移送詐欺人頭帳戶5人、詐欺車手1人，查扣贓款145萬餘元，結合第三方警政稽查違法6件。