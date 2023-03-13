政二代經營公司走私管制槍 邱顯智點名前立委兒女涉案

時代力量立委邱顯智今天表示，近年來槍擊事件頻繁，甚至有黑道高調舉辦春酒，矛頭都指向政府掃黑的怠惰，並且將矛頭指向「鴻聲國際有限公司」，呼籲內政部警政署拿出魄力，有效根除累犯廠商、黑道火藥庫與黑槍，保障國民與第一線執法警員的生命安全。

邱顯智上午在立法院舉行「黑槍慶記滿天飛，黑道幫派笑呵呵」記者會，揭露台灣黑槍與子彈的來源，並且要求內政部警政署積極採取手段，展現掃黑決心、阻斷幫派槍枝子彈供輸，保障國人的生命財產安全。

邱顯智說明，黑道猖狂的理由，不外乎金流與火藥庫作為後盾，作為警政署查緝重點的非法槍枝，帳面上過去2年非法槍枝擊皆有效遞減，立法院也在2020年也修訂「槍砲彈藥刀械管制條例」，不分槍枝類型加重刑罰，最低本刑5年以上有期徒刑和最高罰鍰250萬元。

邱顯智說，「鴻聲國際有限公司」由民進黨前立委梁牧養兒女經營，不乏販售易改造的模擬槍與走私管制槍械，造成台灣治安嚴重漏洞，以該公司手經手的土耳其Zoraki模擬槍為例，從2009年至2022年8月底間，該款槍改造後涉及刑事案件可能達到約210件。

邱顯智還說，該公司涉及彈藥產業，刑事局去年破獲史上最大宗10萬發子彈，警方在監聽譯文就提及梁家人與集團犯嫌名義開設模型店，並且以疑似將改造槍枝存放在倉儲，而旗下取得台灣獨家經銷「PAK空包彈」的原廠Ozkursan授權更涉入台南88槍刑案。