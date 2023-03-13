新北女口袋藏毒放到忘記 警盤查「意外掏出來」自己都傻眼

新北保大9日巡邏查獲持有安非他命的陸姓女子，警詢後被依毒品罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝 陸姓女子日前晚上買便當，把轎車違停路邊引來巡邏員警盤查，員警懷疑她身上藏有違禁品，詢問可否查看身上物品，陸女主動摸了短褲口袋想證明「沒有東西」，孰料卻摸出了一包毒品殘渣袋，讓她當場傻眼，直說「褲子太久沒穿，放毒品放到忘記」，警詢後被依毒品罪嫌送辦。

新北市保安警察大隊9日晚上7點多巡邏行經板橋館前西路，發現陸女（46歲）將轎車違停南雅夜市附近的路口，上前盤查，陸女對答過程中心虛，被警方懷疑身上藏有違禁品，陸女為了證明自己沒有攜帶違禁品，將隨身包包打開給警察看。

警察又看到陸女短褲口袋有東西，問口袋有什麼東西？陸女起初信誓旦旦稱「沒有東西」，沒想到手伸進去掏出來，竟然掏出一包透明夾鏈袋，裏面是毒品殘渣，直接「自己打臉自己」。

陸女自己也傻了，只好說「會回去跟你們做筆錄」，期間喃喃自語「這件短褲已經很久沒穿，放毒品放到忘記」、「早知道有毒品就藏起來」。新北保大警方在她身上查獲毒品安非他命1.74公克，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。