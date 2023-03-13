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女遇盤查主動掏口袋竟掉出毒品 警移送法辦

中央社／ 新北13日電

陸姓女子日前面對新北市保大員警盤查時，主動拉出褲子口袋給員警查看，卻掉出毒品安非他命。警詢後依毒品危害防制條例將陸女移送偵辦，後續將追查溯源。

新北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，員警日前在板橋區湳雅夜市附近巡邏時，盤查一輛違停車輛；46歲的陸姓女駕駛聲稱幫友人買便當，但員警見她眼神閃爍，便詢問是否藏有違禁品。

警方表示，陸女主動下車，還一一掏出口袋東西，沒想到掉出一包疑似裝有毒品的夾鏈袋。陸女見狀辯稱只是殘渣袋，但員警一看就知道袋中裝有不少毒品，陸女才坦承，很久沒穿這件褲子，早忘記口袋裡有毒品。

警方說，陸女當場表明配合製作筆錄，但「可不可以函送，我上法院很麻煩」，讓員警哭笑不得。而陸女被帶上車後，還一併把藏在褲襠的安非他命交給員警。

新聞稿提到，警方共查獲安非他命1.74公克，詢後將依毒品危害防制條例將陸女移送偵辦，後續再追查溯源。

警方呼籲，毒品不僅危害身體健康，更會對社會和家庭造成傷害；為了自己和身邊人的健康和安全，請勇敢地拒絕毒品，也應適時關懷、協助周遭親友遠離毒品。

毒品 警察

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