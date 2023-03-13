汽車尾燈未亮遭警攔查 搜出89包毒咖啡4男女送辦
4名男女昨晚駕車行經台南市安平區時，因汽車尾燈故障未亮遭警方攔查，卻被搜出89包毒品咖啡包，其中一名男子堅稱自購自用，但所有人尿液都出現毒品反應，全遭送辦。
台南市警局第四分局警員今天告訴中央社記者，警方昨晚6時許在安平區慶平路、建平十七街口發現一輛紅色自小客車尾燈故障未亮，立刻攔查，隨後在29歲駕駛曾姓男子隨身包包搜出1包毒品咖啡包，又在後座35歲林姓男子包包中查獲88包毒品咖啡包，車中其他2人分別是32歲田姓女子及25歲陳姓女子。
警方調查，4人當時正一起去吃飯，卻被查獲毒品咖啡包；林男供稱在嘉義縣水上鄉台一線北迴歸線超商旁，以新台幣1萬8000元向藥頭購得100包毒品咖啡包自用，已喝掉12包。
不過，車上4名男女驗尿全出現毒品反應，警方依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源及藥頭。
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