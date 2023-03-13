夜間車燈故障 安平警攔下 查獲2男2女攜大量毒品咖啡包

29歲曾姓男子昨晚近7點多駕車搭載1男2女，行經在台南巿安平區慶平路因車燈故障，被巡邏員警攔下，共查扣第二級毒品咖啡包89包重327.4公克。曾等4人尿液經初篩檢驗，都呈現毒品陽性反應，警詢依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

育平所長吳尚謙、警員黃欣梅昨晚6點55分執行巡邏勤務時，在安平區慶平路、建平十七街口，見一輛紅色轎車的車燈故障，仍行駛於道路上，即將該車攔下稽查，車上有2男2女。

員警在曾姓男駕駛隨身包包中，查扣第二級毒品咖啡包1包重3.9公克，後座林姓男子（35歲）的包包中，則是查扣第二級毒品咖啡包88包323.5公克。

據了解，林男被查扣大量毒品，供稱都是自己要施用的，以1萬8千元在台一線北回歸線超商路邊，向藥頭買了100包，被安平警查獲時已和水喝掉12包。12日18點多，與開車的曾姓男子、坐副駕駛座的陳姓女子（25歲）、後座的田姓女子（32歲）等4人，正要一起去吃飯，4個人是朋友關係。

4名嫌犯尿液，經初篩檢驗，均呈現毒品陽性反應，全案調查後，依毒品罪嫌移送地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源、查緝藥頭。