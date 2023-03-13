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影／台中夫妻偕友網路自學嘉義種大麻 警扣91株市值2184萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方去年網路巡邏，發現蔡姓夫妻在網路大舉購買耕種器材，疑欲種大麻，經檢方指揮後蒐證，查出二人夥同友人在嘉義租賃農舍犯行，警方今年初趁蔡等人要收成前收網，查扣91株大麻植株，初估市價達2184萬元，全案移送後，檢方聲押蔡、徐獲准，近日偵結起訴。

第四警分局在去年11月間在網路巡邏時，發現蔡姓夫妻（45歲、47歲）夥同徐姓友人（48歲），在網路賣場大舉購買相關疑似種植大麻的器材，警方認為行為可疑，報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現三人在嘉義縣朴子郊區某農舍，種植大麻。

檢警在今年1月中旬，趁三人要收成大麻時，收網抓人，查扣91株大麻盆栽、栽種器具光源燈、培養液等用品，大麻市價初估達2184萬元。

經查，三人是從網路學習種植大麻技術後，從國外購買大麻種子返台，選擇地處偏遠、租金相對便宜的嘉義農舍作為據點，3人分工合作共同輪流栽種，定期用LINE分享回傳大麻植物養護進度，但即時被檢警掌握，在還沒大量流入市場前，就即時攔阻。

全案依違反毒品危害防制罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方以二人有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲押獲准，另外蔡妻獲2萬元交保，經檢方連月調查後，近日偵結依毒品罪起訴3人。

第四警分局長李建興提醒，大麻是屬毒品危害防制條例所規範的「第二級毒品」，民眾若有製造、運輸、販賣情形，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，提醒民眾勿心存僥倖、以身試法；警方持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康，展現肅清毒品、打擊犯罪決心。

台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局在查獲蔡姓夫妻等人在嘉義農舍種植大麻，查扣91株植株，市價超過2184萬元。記者陳宏睿／翻攝

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