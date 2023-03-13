百家電商洩個資 刑事局函送均未罰

詐騙集團駭入電商、拍賣網站竊取資料，假冒客服人員騙買家或賣家匯款。圖／刑事局提供 國內詐騙猖獗，刑事局長期調查高風險賣場，九個月來已依個人資料保護法函送有個資外洩之虞的一百家業者，但數位部、衛福部、經濟部等主管機關一年來均未裁罰，跨平台防詐機制形同虛設。警方呼籲主管機關祭裁罰手段，督促業者改善資安防詐。

刑事局統計，解除分期付款詐騙去年發生四八二七件，居各類詐騙第三名，主因是個資外洩。詐團駭入電商、網拍平台資料庫，竊取交易時間、商品、金額及付款方式等資料，再假冒客服致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，騙解除設定指示操作ＡＴＭ、網路銀行轉帳。

調查「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」兩網路交易平台，已連續五周蟬連國內高風險平台前二名；業者屬新加坡公司，國內僅少數行政管理人員，又欠缺專業資安團隊防護個資，警方依個資法函送，數位部去年十二月行政檢查，但尚未裁罰。

近期賣家被騙上升，刑事局清查疑個資外洩業者，發現多未依個資法通知當事人，去年六月至上月，累計共將一百家業者函送數位部、衛福部、經濟部、交通部、教育部、文化部、通傳會共七部會，但迄今未有業者被裁罰，其中僅十一家被行政檢查。

刑事局說，依個資法，違反個資法規定而致個資被竊取、洩漏、竄改或其他侵害，應查明後以適當方式通知當事人，由主管機關限期改正，屆期未改正，按次處二萬至廿萬元罰鍰。

警方說，業者投入資安成本不足，雖然個資外洩管道多，業者也可能是被害人，但業者獲利高，應負社會責任，主管機關不裁罰，可能讓罔顧資安的業者更肆無忌憚。