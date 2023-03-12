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桃警連破黑幫及毒品分裝場 警局長頒獎表揚提振士氣

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局長吳坤旭（前排左二）義刑大隊長吳裕松（前排左一）頒獎表揚警方偵破黑幫及彩虹菸毒咖啡包分裝場。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭（前排左二）義刑大隊長吳裕松（前排左一）頒獎表揚警方偵破黑幫及彩虹菸毒咖啡包分裝場。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭、中壢警方最近連續查獲竹聯幫信堂治平專案及偵破彩虹菸、毒咖啡包等毒品分裝場，警方荷槍實彈分別在平鎮、大園、中壢地區破獲4間毒品分裝場，逮捕犯嫌多人到案，市警局長吳坤旭今天下午表示，阻詐和檢肅黑幫、毒品、槍械是桃園治安重點，只要員警有好表現就會獎勵表揚，提振士氣。

龍潭、中壢警方近一個月內，相繼偵破竹聯幫信堂幫派分子萬姓男子五人糾眾毆打、恐嚇被害人，檢警依組織犯罪防制條例偵辦，另查獲官姓男子在平鎮區一棟租處做為毒品分裝場，警方搜出毒品啡啡包1825包及彩虹菸等毒品，警方在大園偏僻租屋，查獲20歲陳男利用甲基卡西酮製造彩虹菸分裝出貨。

警方在中壢查獲邱姓男子利用毒品分裝場製作毒品咖啡包839包及K他命等混和毒咖啡包，隨後又在中壢內定里查獲林姓、潘姓、葉姓3名男子從事毒品分裝場製作彩虹菸等毒品，警方在檢方指揮下分別偵破。

吳坤旭上任後以遏阻詐欺、檢肅黑幫及毒品、槍械為治安最重點工作，龍潭、中壢分局近一個月內相繼偵破檢肅黑幫及掃蕩4個毒品分裝場據點，他會同桃園市義刑大隊長吳裕松及義刑幹部多人，頒發破案有功人員獎金表揚鼓勵，肯定警方近日掃黑、阻詐及偵破彩虹菸毒咖啡包分裝場執法。

吳坤旭表示，詐騙案對民眾的財產損失危害巨大，查緝之外，警方將加強電台各管道宣導，配合銀行阻詐讓民眾識詐，黑幫和毒品、槍械亦是治安重點，他要求各分局偵辦轄區黑道背景分子是否涉不法案件，包括毒品分裝場，警方嚴正執法、全面打擊，員警只要好表現，就給予獎勵肯定，維持良好士氣。

桃園警方偵破獲黑幫及毒品分裝場，查扣大批毒咖啡包、彩虹菸等毒品。記者曾增勳／翻攝
桃園警方偵破獲黑幫及毒品分裝場，查扣大批毒咖啡包、彩虹菸等毒品。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局長吳坤旭（左）頒獎表揚警方偵破獲黑幫及彩虹菸、毒咖啡包毒品分裝場。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭（左）頒獎表揚警方偵破獲黑幫及彩虹菸、毒咖啡包毒品分裝場。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭（左）頒獎表揚警察偵破獲黑幫及彩虹菸、毒咖啡包分裝場。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭（左）頒獎表揚警察偵破獲黑幫及彩虹菸、毒咖啡包分裝場。記者曾增勳／攝影

毒品 桃園 警察

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