快訊

經典賽／晚接午賽程被罵爆 悍創曝「原本賽程」：已盡力與MLB協調

經典賽／張育成「軍階」直升 餅總認證：目前台灣最好打者

一把制式槍賣25萬 高雄餐廳老闆協助賣槍逃26年免訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市陳姓男子經營小吃店，但暗地裡從事仲介販售槍枝生意，陳在1996年間從菲律賓男子「EDGAR」取得8把制式手槍、400發子彈後，賣給黃姓男子等人，不過全案已被台中檢警監聽，在黃等人交付槍枝時，收網抓人、查扣非法槍彈，還循線拘提陳到案，不過陳在法院審理時，即逃逸無蹤，因迄今已逃亡超過26年，台中地院判決此案免訴。

判決指出，陳姓男子在高雄市經營小吃店，在1996年底時，黃姓男子向陳探詢有買槍、彈需求，陳協助仲介購買槍、彈，以一把制式手槍25萬元、附送子彈50發、彈匣2個的條件談妥，陳當時告知，若要買槍、彈需要詢問菲律賓籍男子「EDGAR」，每把制式手槍，陳可抽得5萬元佣金。

經陳與「EDGAR」聯絡後，順利夾帶8把制式手槍、400發子彈、16個彈匣等違禁品入台，陳向黃男告知後，黃為安頓該批槍彈，還聯絡其他共犯，協助在台南市藏槍，其中以暗語告知「現在有8個人要下去」、「要簽多年一點、要簽8年」等，告知槍械數量。

不過當時黃等人，遭台中地檢署指揮台中縣警局刑警隊偵辦走私槍械案件監聽到相關內容，因此在同年間就在新營區將黃等4人查緝到案，查扣涉案8把制式手槍、子彈、彈匣等違禁品。

當時專案小組也到高雄將陳男拘提到案，全案依懲治走私條例、槍砲彈藥刀械管制條例起訴，不過陳在案件起訴後，在台中地院審理期間，即逃逸無蹤。

台中地院在1998年2月發布通緝，因全案的追訴期為20年，加上因通緝而停止的期間5年，以及追訴權已行使期間（即檢察官提起公訴日起至法院發布通緝日止）共1年1月6日，另扣除檢察官提起公訴日翌日至繫屬法院前1日而未實質行使追訴權的期間7日，所以此案追訴權時效是到今年1月12日，而陳迄今尚未緝捕歸案，此案已因時效權完成而消滅，判決免訴。

高雄市陳姓男子在26年前曾經協助賣槍，因陳逃過法律追溯期，台中地院判決免訴。圖／本報資料照
高雄市陳姓男子在26年前曾經協助賣槍，因陳逃過法律追溯期，台中地院判決免訴。圖／本報資料照

通緝 走私 小吃 高雄市

延伸閱讀

待台積電「每天準時下班」！他因1理由想轉調 前輩狂搖頭

高雄孕婦臨盆陷車陣 警比新手爸還急4分鐘開道順產

經典賽／中華抗荷成功 高雄直播派對陳其邁現身全場嗨翻

安可！高雄

相關新聞

黑幫囂張春酒宴 治安門外漢林右昌只能被警界牽鼻子走

近日黑幫頻繁舉辦囂張春酒宴，引發輿論批評警方掃黑不力聲浪，果不其然，警方壓制黑幫氣焰還是停留在擴大臨檢的老套做法，只能治標不能治本；不能辦餐會，不代表黑幫勢力就此瓦解，把制止黑幫舉辦炫耀春酒列為警局長的KPI，凸顯出這個政府對於黑幫治理只注重表面功夫，無力控管黑幫勢力坐大，中央讓治安門外漢的林右昌擔任內政部長，遇治安事件也只能被警界牽著鼻子走。

電商詐騙不斷疑個資外洩 刑事局函送1百家均無裁罰

詐騙集團駭入電商、拍賣網站竊取資料，假冒客服人員騙買家或賣家匯款，刑事局半年多來依個人資料保護法函送1百家業者，均無裁罰...

警靖城路檢扣海洛因、安非他命 毒蟲急辯是「壯陽藥」

竹聯幫明仁會、旭仁會等黑道幫派，連日在酒店及飯店舉辦春酒，聯絡地方派系交情，以跑車、辣妹營邊炫富，公然挑戰公權力。警方靖...

高雄男見友人車禍義氣停等協助 竟是這原因遭送辦

本月9日凌晨4時許，高雄警巡經大社區三民路上，發現兩輛轎車停擋路中間，路面上疑有汽車零件碎片，經查陳姓、王姓兩男駕駛均為...

影／竹市警強力掃黑 汽旅查獲通緝犯毒蟲與毒品

為防制黑幫假藉婚喪喜慶從事幫派活動，新竹市警方規畫9至11日掃蕩幫派組合專案，結合市府八大聯合稽查小組，針對轄內黑道幫派...

影／台中毒販誤會跟監警是錢莊 主動敲偵防車窗自投羅網

王姓男子今年1月間在台中巿北區漢口路與朋友聊天時，發現跟監他的台中市刑大駕駛的偵防車，誤以為是地下錢莊來討錢，直接與其他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦