電商詐騙不斷疑個資外洩 刑事局函送1百家均無裁罰

詐騙集團駭入電商、拍賣網站竊取資料，假冒客服人員騙買家或賣家匯款，刑事局半年多來依個人資料保護法函送1百家業者，均無裁罰，呼籲各主管機關加速裁罰，監督業者改善資安以防堵詐騙。

詐團竊取交易時間、商品、金額及付款方式等資料，假冒客服致電買家謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定為由，指示操作ATM、網路銀行轉帳。

近期賣家被騙上升，詐團假冒拍賣網站客服傳訊，稱未簽署「保障服務協議」，以認證帳號等理由要求用ATM、網銀轉帳，或以釣魚網頁誘使填寫資料後綁定電子支付帳戶轉帳，甚至登入賣家帳號掌握交易資料，再回頭以解分「老哏」騙買家。

刑事局清查疑個資外洩業者，依個資法、行政院及所屬各機關落實個人資料保護聯繫作業要點通報主管機關裁處，去年6月至上月函送1百家給數位部、衛福部、交通部、教育部、經濟部、文化部、通傳會共7部會，均無裁罰。

刑事局舉例，蝦皮拍賣、旋轉拍賣發生詐騙最多，連5周分居1、2名，業者屬新加坡公司，國內僅有少數行政管理人員，沒有專業資安團隊協助賣家防護個資，依個資法函送數位部，數位部去年12月行政檢查要求限期改善，迄今未有具體作為。

刑事局說，去年11、12月解分詐騙近千件，財損1億多元，遠高於業者投入資安成本，應加速裁罰，約束罔顧資安的業者。