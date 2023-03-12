警靖城路檢扣海洛因、安非他命 毒蟲急辯是「壯陽藥」

竹聯幫明仁會、旭仁會等黑道幫派，連日在酒店及飯店舉辦春酒，聯絡地方派系交情，以跑車、辣妹營邊炫富，公然挑戰公權力。警方靖城專案，在北投的關渡地區路檢，查獲毒品人口50歲謝姓男子涉持一級毒品海洛英2包及二級毒品安非他命29.64公克，謝男還辯稱是壯陽藥，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

北投分局指出，員警在關渡一帶執行路檢勤務，見白色自小客車內謝姓犯嫌形跡可疑，對其盤查發現身上持有結晶體藥物，急著回家的謝男起初辯稱，這些藥丸是壯陽藥，後才坦承是安非他命及海洛因毒品，共查獲一級毒品海洛英2包及二級毒品安非他命29.64公克，謝男經驗尿有一、二級毒品反應，全案依毒品危害防制條例持有、施用毒品罪嫌移送偵辦。

北投分局指出，近日幫派分子活躍各公開場所，為防制幫派滋事，配合靖城掃黑專案主動積極蒐報幫派公開活動相關動態外，並針對轄內當鋪業及酒店旅館業進行查訪約制，告誡千萬不可有僥倖心態，如發現從事不法行為警方必定依法究辦。