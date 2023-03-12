警靖城路檢扣海洛因、安非他命 毒蟲急辯是「壯陽藥」
竹聯幫明仁會、旭仁會等黑道幫派，連日在酒店及飯店舉辦春酒，聯絡地方派系交情，以跑車、辣妹營邊炫富，公然挑戰公權力。警方靖城專案，在北投的關渡地區路檢，查獲毒品人口50歲謝姓男子涉持一級毒品海洛英2包及二級毒品安非他命29.64公克，謝男還辯稱是壯陽藥，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
北投分局指出，員警在關渡一帶執行路檢勤務，見白色自小客車內謝姓犯嫌形跡可疑，對其盤查發現身上持有結晶體藥物，急著回家的謝男起初辯稱，這些藥丸是壯陽藥，後才坦承是安非他命及海洛因毒品，共查獲一級毒品海洛英2包及二級毒品安非他命29.64公克，謝男經驗尿有一、二級毒品反應，全案依毒品危害防制條例持有、施用毒品罪嫌移送偵辦。
北投分局指出，近日幫派分子活躍各公開場所，為防制幫派滋事，配合靖城掃黑專案主動積極蒐報幫派公開活動相關動態外，並針對轄內當鋪業及酒店旅館業進行查訪約制，告誡千萬不可有僥倖心態，如發現從事不法行為警方必定依法究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言