高雄男見友人車禍義氣停等協助 竟是這原因遭送辦

本月9日凌晨4時許，高雄警巡經大社區三民路上，發現兩輛轎車停擋路中間，路面上疑有汽車零件碎片，經查陳姓、王姓兩男駕駛均為酒駕，其中王男撞上路邊停放車輛，警見陳男車後座擺有三級毒品愷他命，一併帶回同車李姓乘客，詢後依公共危險、毒品罪嫌移送法辦。

經警詢，28歲王姓駕駛當晚在左營區與友人聚餐飲酒後，本欲開車返回大社區住處，行經三民路時不慎撞上路旁停放的靜止車輛，另車22歲陳姓駕駛與22歲乘客李男見狀遂留下幫忙，不料，此時正巧遇上警員巡邏路過。

在盤查過程中，兩駕駛王男及陳男均渾身散發酒氣，警實施酒測結果，皆超出法定標準值。此外，警方意外在陳男車後座發現有可疑粉末在鐵盤及鐵片上，經試劑初步檢測，呈三級毒品愷他命陽性反應。

全案經警詢後，王男及陳男依公共危險罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦；另毒品部分，駕駛陳男及乘客李男，依違反毒品危害防制條例函請行政裁罰。