影／竹市警強力掃黑 汽旅查獲通緝犯毒蟲與毒品

為防制黑幫假藉婚喪喜慶從事幫派活動，新竹市警方規畫9至11日掃蕩幫派組合專案，結合市府八大聯合稽查小組，針對轄內黑道幫派堂口據點、圍事行業處所、經營行業及成員經常聚集出入處所執行臨檢，其中，警一分局在市區汽車旅館臨檢時，一併查獲遭桃園、新竹及高雄3地檢署發布通緝的陳姓通緝犯，另查獲三名毒蟲與毒品，警詢後依毒品罪嫌法辦。

警方指出，專案期間先針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所，運用優勢警力執行閉鎖式擴大臨檢掃蕩，同時也在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對過濾來往人車、抄登備查，以實際行動來遏止幫派份子聚合、炫耀的機會。

警方統計，3月9日至11日連三天動員刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊及各分局警力共352人次，臨檢幫派堂口、酒店、夜店、電子遊藝場及汽車旅館等81處，結合市府執行聯合稽查查獲業者違反建築法第三方警政2件。自3月1日起至今統計偵破各類重大刑案，查獲詐欺案件56件71人、竊盜案22件23人、酒駕公危22人、毒品案27件31人、通緝犯29人，合計緝獲犯嫌281人。

其中，警一分局在11日凌晨於市區中正路上汽車旅館執行臨檢，發現陳姓通緝犯正試圖逃跑，立刻由現場員警壓制逮捕，另查獲房內三名毒蟲與毒品咖啡包11包，陳原以為躲在汽車旅館群聚吸毒不易遭發現，不料仍被警逮個正著。