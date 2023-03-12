影／台中毒販誤會跟監警是錢莊 主動敲偵防車窗自投羅網
王姓男子今年1月間在台中巿北區漢口路與朋友聊天時，發現跟監他的台中市刑大駕駛的偵防車，誤以為是地下錢莊來討錢，直接與其他3名友人上前敲打偵防車窗，警方樂得輕鬆，直接下車出示身分抓人，當場查獲海洛因等毒品，王同行友人也驗出毒品反應，一併送辦。
台中市刑大偵三隊在今年一月間，偵辦毒品案向上溯源，發現王姓男子（40歲）涉嫌販毒，警方成立專案小組展開跟搜、查緝，跟監一段時間後，發現王先在北區與何姓女子（45歲）交易完毒品後，駕駛車輛到北區漢口路一帶找熊姓男子（41歲）等3名友人。
警方駕駛偵防車在附近繞行，尋找可以抓人行動的契機，沒想到熊告知王，認為不斷繞行的偵防車，是地下錢莊要討債的車輛，因此王等一行4人，直接走到偵防車旁，敲搭偵防車窗，警方當時正愁行動時間，此時王等人直接送上門，警方隨即下車出示身分後抓人。
王男自投羅網深知難逃，還想趁員警不注意，將身上毒品海洛英（重1.55克）、安非他命（重15.74克）丟棄路旁企圖湮滅證據，員警眼尖發現即時阻止，狡猾毒販最終栽在自己手上，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。
台中市刑大提醒，毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，產生依賴後易受毒品控制而從事犯罪行為，警方對於毒品犯罪絕對採取「零容忍」態度，遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品誘惑。
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