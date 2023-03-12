壓制黑幫氣焰 苗警3天臨檢110處查獲犯罪47件55人

竹聯幫明仁會春酒盛大場面，引發社會不良觀感，苗栗縣警察局3月9、10、11日威力掃蕩專案，動員231人次臨檢110處場所，查獲各類犯罪47件、55人，展現打擊犯罪掃蕩黑道幫派之決心。

苗栗警方9、10、11日威力掃蕩專案行動，及防制幫派組合公開活動專案勤務，警察局長莊勝雄督辦，動員231人次，鎖定幫派據點、圍事經營，及經常出入行業處所臨檢110處，另加強飯店、餐廳業者加強宣導。

警方統計3天專案查獲販賣毒品1件1人、通緝犯11人、持有吸食毒品案7件7人、詐欺9件13人、公共危險9件10人，另有傷害等犯罪22件25人，查扣安非他命32.21公克、吸食器1組，模擬槍1支。其中，苗栗分局查獲通緝犯4人、公共危險1件1人、毒品案3件3人，及其他各類刑案10件11人。

此外，縣警局掃黑專責隊、竹南分局掃黑專責小隊，去年7月蒐報竹聯幫明仁會康姓男子為首之不法成員，今年2月22日拘提康男等11人到案，起獲鋁棒等犯案工具，3月9日再鎖定程姓幫派分子教唆小弟謝男擔任車手，在竹南鎮超商ATM提領共13次，金額逾50萬元，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。