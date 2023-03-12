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影／台中北區酒店凌晨遭六煞砸店 警抓人究辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區中清路一家酒店，在今天凌晨找6名歹徒分別駕駛2輛車，到場砸店，持店內桌椅砸毀一樓大廳的酒櫃、電視等物品，警方在3小時內，陸續帶回涉案人依毀損等罪送辦。

台中市第二警分局在今天凌晨接獲民眾報案，北區中清路一段的酒店有打架糾紛，隨即通報線上7網15名線上優勢警力趕赴現場，但警方到場時相關涉案人都已駕車逃逸，現場無人受傷，僅店內物品遭人毀損，包括桌椅、電視、酒櫃等物品。

警方立即調閱周邊相關影像釐清案情，以車追人，3小時內將6名涉嫌人蔡男（47歲）、涂男（41歲）、曾男（35歲）、張男（45歲）、黎男（36歲）、黃男（29歲）等通知到案。

案經警方初步了解，鄭姓酒店幹部說，不清楚蔡嫌等6人至店內鬧事原因，也不認識對方，現場除店內物品被毀損外，無人員受傷。

蔡男則自稱是在去年與店家老闆有嫌隙，而挾怨報復。全案依妨害秩序、恐嚇及毀損等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

第二分局分局長楊川強調，暴力無法解決問題，台中的治安絕對不容挑戰和破壞，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，給市民安全的生活環境。

台中市北區中清路一家酒店在今天凌晨遭人砸店，警方迅速帶回六名涉案人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路一家酒店在今天凌晨遭人砸店，警方迅速帶回六名涉案人。記者陳宏睿／翻攝

酒店 台中市 幹部

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